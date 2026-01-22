A- A+

imprensa Trump ameaça The New York Times após publicação de pesquisa desfavorável O mandatário republicano sugeriu que as pesquisas que ele considera "falsas e fraudulentas" deveriam ser consideradas "virtualmente" uma "ofensa criminal"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o New York Times de incluir uma pesquisa desfavorável publicada nesta quinta-feira (22) em sua ação judicial multimilionária contra o jornal, ao qual acusa de animosidade.

O mandatário republicano sugeriu que as pesquisas que ele considera "falsas e fraudulentas" deveriam ser consideradas "virtualmente" uma "ofensa criminal".

"A pesquisa Siena Times, que sempre é tremendamente negativa comigo, especialmente pouco antes da Eleição de 2024, na qual venci por uma margem esmagadora, será acrescentada à minha ação contra o Fracassado New York Times", declarou Trump em sua plataforma Truth Social.

O levantamento publicado nesta quinta-feira afirma que apenas 40% dos americanos aprovam o desempenho de Trump, após um ano no poder.

"Nossos advogados exigiram que preservem todos os registros e como 'computaram' esses resultados falsos — não apenas o fato de que estava fortemente enviesada a favor dos democratas. Eles serão plenamente responsabilizados por todas as suas mentiras e malfeitorias!", disse.

Trump apresentou em setembro de 2025 uma ação de 15 bilhões de dólares (R$ 79,6 bilhões) contra o jornal liberal, rejeitada por um juiz da Flórida.

Um mês depois, voltou a apresentá-la, com o texto corrigido, a pedido do juiz.

"As declarações em questão difamam e menosprezam erroneamente a reputação profissional arduamente conquistada do presidente Trump, que ele construiu meticulosamente durante décadas antes de entrar na Casa Branca", afirma a ação.

A pesquisa do Siena faz parte do conjunto de levantamentos que avaliam severamente o primeiro ano de Trump no poder, basicamente por causa da economia.

Quarenta e nove por cento dos entrevistados consideram que o país está pior do que quando ele assumiu o cargo; 32% dizem que está melhor.

A política migratória de Trump obtém resultados melhores, segundo o trabalho de campo do Siena e do NYT: 50% consideram boa sua política na fronteira sul, contra 46% que a desaprovam.

Esta pesquisa nacional, no entanto, tem semelhanças com a que o Instituto Siena e o NYT publicaram após o primeiro ano de presidência do democrata Joe Biden: em janeiro de 2022, 57% dos americanos achavam que o país estava indo na direção errada, contra 31% que se mostravam otimistas.

Cinquenta e dois por cento dos americanos tinham uma opinião favorável sobre Joe Biden, contra 42% desfavorável.

