oriente médio

Trump ameaça usar força "nunca antes vista" se houver retaliação do Irã após ataques

Comentário foi feito neste domingo (1º)

Donald TrumpDonald Trump - Foto: Saul Loeb/AFP

O presidente Donald Trump disse neste domingo (1º) que os Estados Unidos atacarão o Irã com "uma força nunca antes vista" se Teerã retaliar os ataques americanos e israelenses que mataram seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

"O Irã acaba de declarar que hoje vai atacar com muita força, mais forte do que nunca", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "MAS É MELHOR QUE NÃO FAÇAM ISSO, POIS SE O FIZEREM, NÓS OS ATACAREMOS COM UMA FORÇA NUNCA ANTES VISTA!", advertiu.

