Guerra no Oriente Médio
Trump ameaça voltar a bombardear o Irã se acordo não for alcançado
"Se eles não concordarem, o bombardeio resultado e será, infelizmente, em um nível e intensidade muito mais elevados do que antes", afirmou o presidente americano nas redes sociais
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira (6) retomar os bombardeios contra o Irã se os governantes do país não aceitarem um acordo para acabar com a guerra.
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“Se eles não concordarem, o bombardeio resultado e será, infelizmente, em um nível e intensidade muito mais elevados do que antes”, afirmou Trump nas redes sociais.