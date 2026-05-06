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Guerra no Oriente Médio Trump ameaça voltar a bombardear o Irã se acordo não for alcançado "Se eles não concordarem, o bombardeio resultado e será, infelizmente, em um nível e intensidade muito mais elevados do que antes", afirmou o presidente americano nas redes sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira (6) retomar os bombardeios contra o Irã se os governantes do país não aceitarem um acordo para acabar com a guerra.

“Se eles não concordarem, o bombardeio resultado e será, infelizmente, em um nível e intensidade muito mais elevados do que antes”, afirmou Trump nas redes sociais.

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