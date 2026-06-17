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Guerra no Oriente Médio Trump ameaça voltar a 'lançar bombas' se o Irã 'não se comportar' "É um protocolo de acordo" e "se eles não se comportarem, voltaremos imediatamente a lançar bombas no meio da cabeça deles", declarou à imprensa durante uma reunião com seu homólogo egípcio, Abdel Fatah al Sisi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17) que voltará a “lançar bombas” se o Irã “não se comportar”, dois dias antes da conferência de assinatura, na Suíça, de um acordo para acabar com a guerra no Oriente Médio.

Trump fez a declaração em Evian, leste da França, onde os líderes do G7 celebraram o acordo alcançado entre Washington e Teerã como uma "oportunidade histórica" para evitar que o Irã envie armas nucleares.

“É um protocolo de acordo” e “se eles não se comportarem, voltaremos imediatamente a lançar bombas no meio da cabeça deles”, declarou à imprensa durante uma reunião com seu homólogo egípcio, Abdel Fatah al Sisi.

“Porque se comportaram mal durante 47 anos”, acrescentou Trump, em referência à República Islâmica, fundada após uma revolução que levou à derrubada do Xá, um aliado dos Estados Unidos, em 1979.

A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã começou em 28 de fevereiro com o assassinato, em ataques aéreos, do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

Outros importantes do regime iraniano foram assassinados durante as cinco semanas de guerra, antes da entrada em vigor de uma trégua em 8 de abril.

As negociações sobre um pacto definitivo entre Estados Unidos e Irã para acabar com o conflito começarão na sexta-feira, após a assinatura do acordo na Suíça, e obrigaçãoão por um período de 60 dias para definir seus detalhes.

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