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Trump ameaçará usar "poderio militar" para proteger interesses dos EUA na América Latina
"Os Estados Unidos não permitirão mais que ameaças à América ganhem terreno em qualquer parte do Hemisfério Ocidental", declarou presidente norte-americano
Trump ameaçará usar "poderio militar" para proteger interesses dos EUA na América Latina - Foto: Angela Weiss / AFP
O presidente americano, Donald Trump, prometerá, nesta terça-feira (22), na Assembleia Geral da ONU, usar o poderio militar "inigualável" de seu país para garantir os interesses de Washington na América Latina, segundo trechos de seu discurso divulgados pela Casa Branca.
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"Os Estados Unidos não permitirão mais que ameaças à América ganhem terreno em qualquer parte do Hemisfério Ocidental. E, se necessário, usaremos nosso poderio militar inigualável para assegurar os interesses nacionais vitais dos Estados Unidos", dirá Trump.