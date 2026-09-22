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assembleia geral da onu Trump ameaçará usar "poderio militar" para proteger interesses dos EUA na América Latina "Os Estados Unidos não permitirão mais que ameaças à América ganhem terreno em qualquer parte do Hemisfério Ocidental", declarou presidente norte-americano

O presidente americano, Donald Trump, prometerá, nesta terça-feira (22), na Assembleia Geral da ONU, usar o poderio militar "inigualável" de seu país para garantir os interesses de Washington na América Latina, segundo trechos de seu discurso divulgados pela Casa Branca.

"Os Estados Unidos não permitirão mais que ameaças à América ganhem terreno em qualquer parte do Hemisfério Ocidental. E, se necessário, usaremos nosso poderio militar inigualável para assegurar os interesses nacionais vitais dos Estados Unidos", dirá Trump.

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