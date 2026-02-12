Qui, 12 de Fevereiro

Programa nuclear

Trump ameaçou Irã com consequências "traumáticas" se acordo nuclear não for alcançado

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reuniu-se na quarta-feira (11) com Trump em Washington, em uma tentativa de pressão para adotar uma postura mais dura nas conversas com o Irã

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou que esperava um resultado das negociações "no próximo mês".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nesta quinta-feira (12), o Irã com consequências “muito traumáticas” caso não aceite um acordo ao fim das negociações com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reuniu-se na quarta-feira com Trump em Washington, em uma tentativa de pressão para adotar uma postura mais dura nas conversas com o Irã, especialmente para incluir o tema do arsenal de mísseis balísticos da República Islâmica nas negociações.

“Temos que chegar a um acordo, caso contrário vai ser muito traumático [...] Não quero que isso aconteça, mas temos que chegar a um acordo”, disse Trump ao ser questionado nesta quinta sobre suas conversas com Netanyahu.

Mas os líderes de Israel e dos Estados Unidos aparentemente seguiram em desacordo, e Trump afirmou após sua reunião que havia insistido para que as negociações continuassem.

Ainda assim, o presidente republicano indicou que esperava um resultado das negociações “no próximo mês”.

E o primeiro-ministro israelense, em um vídeo compartilhado por seu gabinete, expressou “um ceticismo geral quanto à qualidade de qualquer acordo com o Irã”.

Cresceu que o pacto também deve considerar os mísseis balísticos do Irã e seu apoio a grupos armados na região, como o movimento islâmico palestino Hamas, os rebeldes Huthis no Iêmen e o Hezbollah no Líbano.

Até agora, o Irã rejeitou ampliar essa nova rodada de conversas para além do tema nuclear. Teerã nega buscar uma arma nuclear e afirmou que não cederá a "exigências excessivas" sobre o assunto.

