MUNDO

Trump anuncia acordo com a China sobre "certa empresa" em meio a discussões sobre o TikTok

O presidente norte-americano acrescentou que conversará com Xi Jinping na sexta-feira (19)

Trump anuncia acordo com a China sobre "certa empresa" em meio a discussões sobre o TikTok - Foto: Saul Loeb / AFP / Arquivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (15) um acordo sobre uma "certa empresa", enquanto as negociações com a China prosseguem para solucionar a disputa entre os dois países sobre a gigante das redes sociais TikTok.

"Também foi alcançado um acordo sobre uma 'certa' empresa que os jovens do nosso país queriam muito salvar", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, após elogiar uma reunião comercial entre Estados Unidos, UE e China, que segundo ele correu "MUITO BEM".

Trump acrescentou que conversará com o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira (19).

