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Gaza Trump anuncia acordo para "desarmamento completo" do Hamas e retirada israelense As partes negociam há semanas no Egito para implementar a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (30) que seu Conselho de Paz alcançou um acordo sobre o "desarmamento completo do Hamas e de outros grupos armados" em Gaza, o que, uma vez concluído, implicará a retirada de Israel do território.

"Hoje, o Conselho de Paz alcançou um acordo HISTÓRICO para o DESARMAMENTO COMPLETO do Hamas e de todos os demais grupos armados em Gaza. Este é um passo monumental rumo a uma PAZ e SEGURANÇA rigorosas", escreveu Trump na Truth Social, afirmando que o desarmamento será realizado por etapas.

“À medida que o desarmamento para terminar, as forças israelenses se retirarão, e a Força Internacional de Estabilização trabalhará com uma nova força policial palestina para assumir a responsabilidade por Gaza”, acrescentou.

As partes negociam há semanas no Egito para implementar a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que entrou em vigor em outubro passado e tem como objetivo pôr fim de maneira definitiva à guerra na Faixa de Gaza.

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