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medicamentos Trump anuncia ampliação de programa de redução de preços de medicamentos A Casa Branca informou que 26 empresas farmacêuticas concordaram em reduzir os preços cobrados do Medicaid

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (18) a ampliação de um programa destinado a reduzir o preço de determinados medicamentos ao nível dos valores praticados em outros países.

A Casa Branca informou que 26 empresas farmacêuticas concordaram em reduzir os preços cobrados do Medicaid para equipará-los aos menores valores pagos por países desenvolvidos comparáveis. O Medicaid é um programa financiado pelos estados e pelo governo federal destinado à população de baixa renda.

“Isso permitirá aos estados economizar bilhões e bilhões de dólares por ano em medicamentos e investir essa economia para oferecer melhor atendimento médico e serviços de maior qualidade ao povo americano”, disse Trump no Salão Oval. “Só essa medida deveria nos garantir as eleições de meio de mandato”, acrescentou.

O aumento do custo de vida é um tema central para as eleições de novembro, que decidirão qual partido controlará o Congresso.

O Partido Republicano de Trump se recusou a prorrogar, no fim do ano passado, os generosos subsídios que haviam sido uma peça-chave do programa de saúde “Obamacare”, o que provocou um forte aumento nos prêmios mensais dos planos de saúde de milhões de pessoas.

O programa de preços de medicamentos foi lançado em janeiro de 2026. Segundo as autoridades, ele foi ampliado depois que os 50 estados, assim como a capital, Washington, e o território associado de Porto Rico, solicitaram adesão.

Os beneficiários do Medicaid já costumam pagar valores simbólicos por seus remédios, embora o programa possa ajudar a reduzir os custos para os governos estaduais.

De acordo com a Casa Branca, a medida poderia gerar uma economia de quase US$ 65 bilhões (R$ 333,8 bilhões) para os governos federal e estaduais ao longo da próxima década.

Mas o programa gera ceticismo devido à falta de transparência, já que detalhes importantes não foram divulgados, incluindo os termos dos acordos alcançados com as empresas farmacêuticas e quais medicamentos terão descontos.

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