ESTADOS UNIDOS

Trump anuncia assinatura de lei para tornar públicos arquivos do caso Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, era contrário à lei, mas precisou recuar

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta quarta-feira (19) ter assinado uma lei que exige que seu governo divulgue os arquivos sobre o financista falecido Jeffrey Epstein.

Trump, que se opunha à lei, mas que mudou de postura depois que ela parecia caminhar para ser aprovada no Congresso, publicou na plataforma Truth Social que havia acabado "DE ASSINAR A LEI PARA DIVULGAR OS ARQUIVOS EPSTEIN".

