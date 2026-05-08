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GUERRA Trump anuncia cessar-fogo de três dias entre Rússia e Ucrânia Moscou já havia anunciado previamente uma trégua unilateral por ocasião das comemorações do Dia da Vitória na Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo de três dias entre Ucrânia e Rússia a partir de sábado (9).

Moscou já havia anunciado previamente uma trégua unilateral por ocasião das comemorações do Dia da Vitória na Rússia.

"Esperemos que seja o começo do fim de uma guerra muito longa, mortal e difícil", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, especificando que a trégua incluiria particularmente "uma troca de prisioneiros de 1.000 detidos de cada país".

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