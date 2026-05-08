GUERRA
Trump anuncia cessar-fogo de três dias entre Rússia e Ucrânia
Moscou já havia anunciado previamente uma trégua unilateral por ocasião das comemorações do Dia da Vitória na Rússia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo de três dias entre Ucrânia e Rússia a partir de sábado (9).
Moscou já havia anunciado previamente uma trégua unilateral por ocasião das comemorações do Dia da Vitória na Rússia.
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"Esperemos que seja o começo do fim de uma guerra muito longa, mortal e difícil", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, especificando que a trégua incluiria particularmente "uma troca de prisioneiros de 1.000 detidos de cada país".