A- A+

EUA Trump anuncia complexo militar no futuro salão de festas da Casa Branca Projeto passa dos 400 milhões de dólares

O presidente Donald Trump disse no domingo (30) que o governo dos Estados Unidos planeja construir um grande complexo militar sob o novo salão de festas na Casa Branca.

“Os militares estão construindo um enorme complexo sob o salão de baile, e estão em obras, e estão indo muito bem, então estamos adiantados no cronograma”, disse Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One.

“O salão de festas essencialmente se transforma em um abrigo para o que está sendo construído embaixo”, disse Trump, sem revelar detalhes sobre a obra sem precedentes.

Em outubro, Trump tentou a demolição de uma ala da sede da presidência em Washington.

Na área demolida está sendo construído um salão de festas que poderá receber até 1.000 pessoas, para diversas recepções e jantares em homenagem a autoridades estrangeiras.

O projeto, uma das mais propostas da residência oficial em mais de um século, viu seu orçamento, financiado por doações privadas, passar de 200 a 400 milhões de dólares.

Com a ambição de deixar sua marca na capital dos Estados Unidos, Donald Trump ordenou rebatizar o emblemático “Kennedy Center” como “Trump-Kennedy Center”. Também pretendo construir um grande arco em Washington, inspirado no Arco do Triunfo de Paris.

Veja também