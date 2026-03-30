Trump anuncia complexo militar no futuro salão de festas da Casa Branca
Projeto passa dos 400 milhões de dólares
O presidente Donald Trump disse no domingo (30) que o governo dos Estados Unidos planeja construir um grande complexo militar sob o novo salão de festas na Casa Branca.
“Os militares estão construindo um enorme complexo sob o salão de baile, e estão em obras, e estão indo muito bem, então estamos adiantados no cronograma”, disse Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One.
“O salão de festas essencialmente se transforma em um abrigo para o que está sendo construído embaixo”, disse Trump, sem revelar detalhes sobre a obra sem precedentes.
Em outubro, Trump tentou a demolição de uma ala da sede da presidência em Washington.
Leia também
• Estádio Azteca reabre após quase dois anos e inicia contagem regressiva para a Copa do Mundo
• Brasil será país parceiro oficial da Hannover Messe 2026, maior feira industrial do mundo
• ONU estima que haja 10 mil mercenários colombianos em conflitos no mundo
Na área demolida está sendo construído um salão de festas que poderá receber até 1.000 pessoas, para diversas recepções e jantares em homenagem a autoridades estrangeiras.
O projeto, uma das mais propostas da residência oficial em mais de um século, viu seu orçamento, financiado por doações privadas, passar de 200 a 400 milhões de dólares.
Com a ambição de deixar sua marca na capital dos Estados Unidos, Donald Trump ordenou rebatizar o emblemático “Kennedy Center” como “Trump-Kennedy Center”. Também pretendo construir um grande arco em Washington, inspirado no Arco do Triunfo de Paris.