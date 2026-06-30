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EUA Trump anuncia convenção republicana extraordinária antes das 'midterms' Os dois principais partidos americanos, Republicano e Democrata, realizam convenções normalmente em datas próximas às eleições presidenciais, a cada quatro anos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (30) a realização de uma convenção extraordinária republicana para reforçar seu partido antes das “midterms”, eleições de meio de mandato que ocorrerão em novembro.

Os dois principais partidos americanos, Republicano e Democrata, realizam convenções normalmente em datas próximas às eleições presidenciais, a cada quatro anos. A próxima será em 2028. Mas Trump disse que seu partido organizará uma convenção em Dallas, Texas, em setembro deste ano.

“Vai ser fantástica! Nunca foi feito antes e será um acontecimento verdadeiramente histórico”, escreveu o presidente em sua rede Truth Social sobre a convenção, prevista para os dias 9 e 10 de setembro.

Trump parece atribuir uma crescente importância às eleições de meio de mandato. Os republicanos temem sair prejudicados e perder o controle do Congresso devido à baixa popularidade do presidente, afetada pela guerra com o Irã e pelo aumento do custo de vida.

O magnata de 80 anos advertiu que os democratas poderiam iniciar um terceiro processo de impeachment contra ele se conquistarem maiorias legislativas, e destinou vários colaboradores-chave da Casa Branca à organização da campanha republicana.

Mais cedo nesta terça, a Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu as restrições sobre os valores que os partidos políticos podem gastar em coordenação com cada candidato, uma decisão que pode beneficiar os republicanos nas eleições de novembro.

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