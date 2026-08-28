A- A+

EUA Trump anuncia criação da Academia Espacial dos EUA Espaço sideral se torna cada vez mais estratégico para as grandes potências mundiais

O presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (28) a criação da Academia Espacial dos Estados Unidos - semelhante às que já possuem o Exército, a Marinha e a Força Aérea -, como parte das ambições de pisar novamente na Lua e de sua rivalidade com a China.

O anúncio foi feito durante uma cerimônia no Centro Espacial Johnson, em Houston, onde Trump condecorou os tripulantes da missão Artemis II, que conseguiram em abril levar o homem de volta à Lua pela primeira vez em mais de 50 anos.

"Precisaremos educar e capacitar toda uma geração de militares, engenheiros, operadores civis e outros profissionais qualificados", disse o presidente, antes de assinar um decreto que determina a criação da Academia. "

Isto é algo que me deixa muito entusiasmado, devido ao rápido crescimento da força espacial e da indústria espacial comercial, e à expansão de nossas ambições para a Lua e além."

A instituição servirá tanto à Nasa quanto à indústria espacial civil. “Pensem em West Point (academia do Exército), Annapolis (academia da Marinha), na Academia da Força Aérea, na Academia da Guarda Costeira. São excelentes, mas agora vamos ter uma força espacial", disse Trump.

O espaço sideral se tornou um domínio cada vez mais estratégico para as potências mundiais nas esferas militar e tecnológica.

Os Estados Unidos competem com a China para enviar astronautas à Lua até 2030, mais de 50 anos após o homem pisar na superfície lunar pela primeira vez.

Com o programa Artemis, os Estados Unidos buscam estabelecer uma base lunar e se preparar para missões a Marte. Trump insistiu no início de uma "era de ouro" do espaço para os Estados Unidos.

O retorno de astronautas americanos à superfície lunar está previsto para a quarta missão do Artemis, em 2028. "

Os astronautas vão retornar antes do fim do meu mandato", afirmou Trump, um prazo que preocupa especialistas, uma vez que os módulos de pouso lunar ainda estão em desenvolvimento.

Veja também