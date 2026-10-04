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EUA Trump anuncia criação de Força de Superinteligência para proteger interesses americanos Em publicação na Truth Social neste domingo, Trump também defendeu que a medida serve para "proteger os interesses" e "melhorar a vida" de todos os americanos

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a criação da "Força de Superinteligência" (SIF, na sigla em inglês), que tem a missão de coordenar os esforços do governo americano "para garantir que a América continue a liderar o mundo em superinteligência".

Em publicação na Truth Social neste domingo, Trump também defendeu que a medida serve para "proteger os interesses" e "melhorar a vida" de todos os americanos.



"A Força de Superinteligência coordenará a interação do governo com consumidores, grupos de interesse público, organizações religiosas, provedores de infraestrutura crítica e empresas do setor de superinteligência", explicou.

Trump disse que a SIF será liderada pelo diretor de Inteligência Nacional, Jay Clayton; pelo presidente da Comissão Federal de Comércio, Andrew Ferguson; pelo subsecretário de Guerra para Pesquisa e Engenharia e Diretor de Tecnologia, Emil Michael; pelo diretor do Escritório de Gestão de Pessoal, Scott Kupor; e pela chefe de gabinete, Susie Wiles.



O anúncio ocorre depois do acordo da Casa Branca sobre Superinteligência, em que as empresas de tecnologia mais importantes do mundo se reuniram e reafirmaram suas responsabilidades para com o povo americano.

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