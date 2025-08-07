Trump anuncia "cúpula de paz histórica" na 6ª entre Armênia e Azerbaijão
O presidente americano receberá primeiro os dois líderes separadamente
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (7) que a Casa Branca sediará, na sexta-feira, uma "cúpula de paz histórica" entre Armênia e Azerbaijão, duas ex-repúblicas soviéticas envolvidas há décadas em um conflito territorial.
"Essas duas nações estiveram em guerra por muitos anos, resultando em milhares de mortes. Muitos líderes tentaram pôr fim à guerra, sem sucesso, até agora, graças a 'TRUMP'", escreveu o presidente americano em sua plataforma Truth Social.
Ele detalhou que haverá uma "cerimônia oficial de assinatura da paz" com a participação do presidente azeri, Ilham Aliyev, e do primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinian.
Essas duas antigas repúblicas soviéticas do Cáucaso travaram várias guerras desde o desmembramento da União Soviética pelo controle de Karabakh, uma região azeri então habitada por maioria armênia.
O Azerbaijão assumiu controle total da área em setembro de 2023, após uma ofensiva relâmpago contra os separatistas armênios de Karabakh.
O presidente americano receberá primeiro os dois líderes separadamente e assinará com cada um um acordo bilateral entre os Estados Unidos e seu país, antes da assinatura, às 16h15 (17h15 de Brasília), do acordo tripartite.
Segundo a rede CBS, o texto concede aos Estados Unidos direitos de construção sobre um corredor de 43 quilômetros em território armênio que será chamado "Caminho Trump para a Paz e a Prosperidade Internacional" ou TRIPP.
A Casa Branca não respondeu às perguntas da AFP sobre essa informação.
Ierevan confirmou que o primeiro-ministro armênio terá uma conversa com o presidente norte-americano "para fortalecer a parceria estratégica entre Armênia e Estados Unidos".
Acrescentou que uma "reunião tripartite (...) com Donald Trump e o presidente azeri [também] ocorrerá para contribuir para a paz, o desenvolvimento e a cooperação econômica na região".