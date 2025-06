Trump anuncia encerramento de negociações comerciais com o Canadá

O presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (27) o encerramento das negociações comerciais com o Canadá, ao considerar uma "ofensa direta e flagrante" contra os Estados Unidos a decisão canadense de impor uma tarifa sobre os serviços digitais.

"Devido a este imposto escandaloso, encerramos todas as negociações comerciais com o Canadá, com efeito imediato", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "Informaremos ao Canadá sobre as tarifas que deverão pagar para fazer negócios com os Estados Unidos nos próximos sete dias", acrescentou.