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ESTADOS UNIDOS Trump anuncia grande comício em Washington em 4 de julho Evento, que celebrará os 250 anos dos Estados Unidos, acontecerá no Lincoln Memorial

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (15) planos para um grande comício em Washington em 4 de julho para celebrar os 250 anos dos Estados Unidos, um evento que terá um espetáculo aéreo militar e fogos de artifício.

"No dia 4 de julho, no Lincoln Memorial e no Washington Monument, na bela e segura Washington, D.C., vamos organizar o mais espetacular COMÍCIO DE TRUMP de todos, um 'TRIBUTO AOS ESTADOS UNIDOS'", escreveu O presidente em sua plataforma Truth Social.

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