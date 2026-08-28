Sex, 28 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Estados Unidos

Trump anuncia importante acordo petrolífero com a Venezuela

Em janeiro deste ano, o governo estadunidense sequestrou o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

Reportar Erro
Segundo Trump, esse é o "maior acordo petrolífero da história do mundo"Segundo Trump, esse é o "maior acordo petrolífero da história do mundo" - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (28) que os Estados Unidos fecharam um enorme acordo petrolífero com a Venezuela que garante ao país o controle majoritário de 65 bilhões de barris de reservas provadas de petróleo.

Leia também

• Trump anuncia criação da Academia Espacial dos EUA

• Grupos de direitos civis protestam nos EUA contra mudanças de Trump em regras eleitorais

Em uma publicação na Truth Social, o presidente descreveu o acordo como "o maior acordo petrolífero da história do mundo" e afirmou que o pacto permitirá aos Estados Unidos mais que dobrar suas reservas de petróleo bruto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter