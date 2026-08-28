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Estados Unidos Trump anuncia importante acordo petrolífero com a Venezuela Em janeiro deste ano, o governo estadunidense sequestrou o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (28) que os Estados Unidos fecharam um enorme acordo petrolífero com a Venezuela que garante ao país o controle majoritário de 65 bilhões de barris de reservas provadas de petróleo.

Em uma publicação na Truth Social, o presidente descreveu o acordo como "o maior acordo petrolífero da história do mundo" e afirmou que o pacto permitirá aos Estados Unidos mais que dobrar suas reservas de petróleo bruto.

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