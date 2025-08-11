Trump anuncia mobilização da Guarda Nacional em Washington: "Invadida por gangues violentas"
Presidente afirmou que a capital federal é um lugar mais perigoso para viver do que Bagdá, Cidade do Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México ou Lima
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (11), que porá as forças de segurança da capital, Washington, sob controle federal e mobilizará tropas da Guarda Nacional nesta cidade, que segundo ele está "invadida por gangues violentas" e sob "alta criminalidade".
Trump declarou emergência pública de segurança na capital dos EUA. Segundo o republicano, a operação vai focar em gangues, traficantes de drogas e redes criminosas que operam na cidade.
"Washington não será mais um santuário para imigrantes ilegais", afirmou.
Apesar de as estatísticas oficiais mostrarem uma diminuição nos crimes violentos em Washington, o presidente anunciou que invocará uma medida que lhe permite assumir o controle da polícia na capital, que possui um status especial nos Estados Unidos.
Trump afirmou que a capital federal é um lugar mais perigoso para viver do que Bagdá, Cidade do Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México ou Lima.
"Você quer viver em lugares assim? Eu não acredito. Eu não acredito", disse.
Na coletiva, o republicano disse que essa é uma "ação histórica para salvar a capital de criminosos" e afirmou que enviará a Guarda Nacional ao local para "ajudar a restabelecer a segurança em Washington". Tudo isso, segundo ele, será feito "bem rápido"
"Estamos tomando de volta para nós a nossa capital. O Departamento de Polícia Metropolitana de Washington também estará sob controle federal", acrescentou.
O republicano assegurou que "não levará anos até deixarmos Washington segura de novo", e pontuou que a cidade terá "muitos agentes do FBI nas ruas e vamos trazer militares se for preciso".
No domingo (10), Trump havia publicado na Truth Social que moradores de rua de Washington "precisam se mudar imediatamente", sem entrar em detalhes.