ESTADOS UNIDOS

Trump anuncia morte de guarda nacional baleada perto da Casa Branca

Presidente Donald Trump comunica a morte de Sarah Beckstrom, integrante da Guarda Nacional

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Jim Watson / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (27) a morte de Sarah Beckstrom, um dos dois integrantes da Guarda Nacional baleados na quarta-feira (26) perto da Casa Branca, e disse que o outro jovem soldado ferido continua "lutando por sua vida".

"Sarah Beckstrom, da Virgínia Ocidental [...] uma pessoa muito respeitada, jovem e bonita, que começou seu serviço em junho de 2023, destacada em todos os aspectos, acaba de nos deixar. Já não está entre nós", indicou o mandatário republicano durante um discurso televisionado.

"O outro jovem está lutando por sua vida. Está muito mal", disse Trump.

 

