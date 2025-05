A- A+

GUERRA Trump anuncia "negociações imediatas" entre Rússia e Ucrânia, mas Putin mantém cautela sobre trégua Apesar de prometer 'acabar com a guerra em 24 horas' e anunciar 'negociações imediatas', Trump admite que as condições tem que ser 'negociadas entre as duas partes'

"Rússia e Ucrânia iniciarão imediatamente as negociações para um cessar-fogo", disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após sua ligação com o líder russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira.

No entanto, a versão do republicano sobre a conversa foi muito mais positiva do que a do presidente da Rússia, que falou apenas de um "possível futuro acordo de paz" e se concentrou nos benefícios econômicos do fim da guerra. No geral, Putin não mudou de tom, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu para que Trump "não tomasse nenhuma decisão sobre a Ucrânia sem nós".

Em uma publicação na sua rede Truth Social, Trump afirmou que o Vaticano, representado pelo Papa Leão XIV, havia expressado interesse em sediar as negociações. O republicano também disse que, após a ligação com Putin, conversou com Zelensky, assim como a presidente da Comissão Europeia e os líderes da França, Itália, Alemanha e Finlândia.

"As negociações entre a Rússia e a Ucrânia começarão imediatamente. Foi o que informei ao Zelensky, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Alexander Stubb, imediatamente após a ligação com o presidente Putin", escreveu Trump.

Além disso, o presidente disse que a Rússia "quer fazer comércio em larga escala" com os EUA quando a guerra acabar, e que a Ucrânia também poderia se beneficiar muito do comércio.

Sobre a trégua na guerra da Ucrânia, Trump, apesar de afirmar que os países "iniciarão imediatamente as negociações para um cessar-fogo", admitiu que as condições seriam "negociadas entre as duas partes, como só pode ser, porque elas conhecem detalhes de uma negociação dos quais ninguém mais teria conhecimento".

Pouco antes do telefonema, Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, disse que o republicano estava "cansado e frustrado com ambos os lados do conflito". Em paralelo, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que Washington reconheceu que havia um impasse no fim da guerra — e que, se Moscou não estivesse disposta a se envolver, eventualmente os Estados Unidos teriam que dizer que a guerra não era deles.

— Sabemos que há um certo impasse aqui. E acho que o presidente vai dizer ao Putin: "Olha, você está falando sério?" — disse o vice americano. — Sinceramente, acho que o presidente Putin não sabe muito bem como sair da guerra. Vamos tentar acabar com isso, mas se não conseguirmos, vamos acabar dizendo: "Valeu a pena tentar, mas não vamos fazer mais nada".

Durante sua campanha presidencial, Trump prometeu que, se eleito, acabaria com o conflito em 24 horas. Mas seus esforços, quatro meses depois, ainda não deram frutos efetivos. A ligação desta segunda-feira entre Trump e Putin marca a terceira vez que os dois líderes falam por telefone desde que o republicano retornou à Casa Branca.

Reação de Putin e Zelensky

— Concordamos com o presidente dos Estados Unidos que a Rússia proporá e está pronta para trabalhar com o lado ucraniano em um memorando sobre um possível futuro acordo de paz — disse Putin a repórteres, perto do resort de Sochi, no Mar Negro.

Putin explicou que o memorando definiria "uma série de posições, como, por exemplo, os princípios de solução e o momento de um possível acordo de paz". Ele ainda afirmou que, se acordos apropriados fossem alcançados, poderia haver um cessar-fogo, e que as negociações diretas na Turquia deram "motivos para acreditar que estamos, em geral, no caminho certo".

— Só precisamos determinar as maneiras mais eficazes de avançar em direção à paz — acrescentou Putin.

Segundo o jornal britânico Guardian, Zelensky disse que Kiev considera marcar uma reunião com os líderes da Rússia , Estados Unidos , países da União Europeia e Grã-Bretanha como parte de um esforço para acabar com a guerra. O líder ucraniano disse que espera que a reunião aconteça o mais rápido possível, sugerindo que fosse sediada na Turquia, Vaticano ou Suíça, e pediu para os EUA continuarem os esforços pelo cessar-fogo.

“É crucial para todos nós que os Estados Unidos não se distanciem das negociações e da busca pela paz, porque o único que se beneficia com isso é Putin”, escreveu Zelensky nas redes sociais.

Negociações na Turquia

Sob pressão de Trump, as delegações da Rússia e da Ucrânia se reuniram na semana passada em Istambul, na Turquia, pela primeira vez desde 2022.

As negociações terminaram sem um acordo de cessar-fogo e com Kiev acusando Moscou de enviar uma delegação “fantoche” sem poder de decisão. Apesar disso, os países concordaram em trocar mil prisioneiros de cada lado.

— Os líderes discutiram a necessidade de um cessar-fogo incondicional e de o presidente Putin levar a sério as negociações de paz — disse um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. — Eles também discutiram o uso de sanções se a Rússia não se comprometer seriamente com um cessar-fogo e com as negociações de paz.

"[Nesta segunda-feira], o presidente Putin deve mostrar que quer paz aceitando o cessar-fogo incondicional de 30 dias proposto pelo presidente Trump e apoiado pela Ucrânia e pela Europa", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, no X.

Também no X, o novo chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que "Putin deve aceitar um cessar-fogo e negociações de paz”.

Sanções contra a Rússia

A Ucrânia e seus aliados europeus acusam Putin de ignorar os pedidos de cessar-fogo e pressionaram por novas sanções contra a Rússia. Zelensky discutiu a questão das sanções com Vance no domingo, quando eles se encontraram durante a missa inaugural do Papa Leão XIV, no Vaticano.

Os principais aliados europeus da Ucrânia concordaram em “aumentar a pressão” sobre Moscou por meio do fortalecimento das sanções, segundo informou o governo da Alemanha nesta segunda-feira após a conversa entre Trump e Putin. A decisão dos aliados ocorreu durante a ligação de Trump com com Merz, Macron, Stubb, Meloni e a presidente da UE, Ursula von der Leyen.

O conteúdo das conversas, divulgado pelo governo alemão, também indica que os líderes “discutiram os próximos passos” e “sublinharam sua disposição de acompanhar de perto a Ucrânia no caminho de um cessar-fogo”.

Na última sexta-feira, Ursula von der Leyen já havia prometido aumentar a pressão sobre a Rússia até que Putin esteja “pronto para a paz”. A União Europeia aprovou a 17ª rodada de sanções contra a Rússia, tendo como alvo novos navios-tanque “fantasmas” usados para evitar as sanções existentes, com o objetivo de limitar as exportações russas para a Ucrânia.

Putin, por sua vez, manteve-se firme em suas condições para o fim da guerra, apesar da pressão. No domingo, a Rússia lançou o maior ataque com drones desde o início da guerra, deixando uma mulher morta e pelo menos três feridos, segundo a Ucrânia. O ataque ocorreu apenas dois dias após as primeiras negociações diretas na Turquia entre os países, que não entraram em um acordo de cessar-fogo, mas concordaram com a troca de mil prisioneiros.

Do lado russo, o Ministério da Defesa informou que suas forças derrubaram 75 drones ucranianos nas últimas 24 horas, segundo a agência estatal TASS.

