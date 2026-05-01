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América Latina Trump anuncia novas sanções contra o governo de Cuba Além do embargo em vigor desde 1962, Washington que não esconde o seu desejo de uma mudança de regime em Cuba impôs um bloqueio petrolífero à ilha

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou, nesta sexta-feira (1º), a imposição de novas sanções destinadas a asfixiar o governo de Cuba, pois "segue representando uma ameaça extraordinária" para a segurança nacional americana.

Trump pediu ao seu governo que sancione os bancos estrangeiros que trabalham com o governo comunista de Havana, assim como endurecer as normas migratórias. Também serão sancionadas pessoas envolvidas nos setores da energia e da mineração, e qualquer um que esteja envolvido em "graves abusos dos direitos humanos".

A administração do presidente republicano acusa o governo cubano de aplicar "políticas e práticas concebidas para prejudicar os Estados Unidos", contrárias "aos valores morais e políticos das sociedades livres e democráticas", segundo o decreto presidencial.

O anúncio ocorre no mesmo dia em que milhares de pessoas marcharam em frente à embaixada dos Estados Unidos em Havana para "defender a pátria" e denunciar as ameaças de agressão militar, em meio a uma tensão crescente com o governo americano.

Além do embargo em vigor desde 1962, Washington — que não esconde o seu desejo de uma mudança de regime em Cuba — impôs um bloqueio petrolífero à ilha desde janeiro, permitindo desde então a entrada de um único petroleiro russo no país.

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