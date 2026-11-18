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Internacional Trump anuncia novo acordo comercial com Filipinas antes de seguir para a China Em publicação na Truth Social, o presidente americano disse que o acordo é "completamente diferente" e será "um marco", com benefícios especialmente para agricultores e empresas do setor de energia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (18) que fechou um novo acordo comercial com as Filipinas, após reunião com o presidente do país, Ferdinand Marcos Jr. Ele não divulgou detalhes do pacto.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que o acordo é "completamente diferente" e será "um marco", com benefícios especialmente para agricultores e empresas do setor de energia. Segundo ele, a reunião também tratou de comércio, segurança nacional e outros temas.

Trump fez a postagem enquanto seguia para a China, onde terá uma reunião trilateral com o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin.

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