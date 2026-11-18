Internacional
Trump anuncia novo acordo comercial com Filipinas antes de seguir para a China
Em publicação na Truth Social, o presidente americano disse que o acordo é "completamente diferente" e será "um marco", com benefícios especialmente para agricultores e empresas do setor de energia
O presidente dos EUA, Donald Trump (à esquerda), e o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., conversam durante uma reunião bilateral no Palácio de Malacañang, em Manila, em 18 de novembro de 2026 - Foto: Rolex Dela Pena/POOL/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (18) que fechou um novo acordo comercial com as Filipinas, após reunião com o presidente do país, Ferdinand Marcos Jr. Ele não divulgou detalhes do pacto.
Em publicação na Truth Social, Trump disse que o acordo é "completamente diferente" e será "um marco", com benefícios especialmente para agricultores e empresas do setor de energia. Segundo ele, a reunião também tratou de comércio, segurança nacional e outros temas.
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Trump fez a postagem enquanto seguia para a China, onde terá uma reunião trilateral com o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin.