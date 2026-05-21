Trump anuncia o envio de mais 5.000 soldados para a Polônia
Nesta mesma terça-feira, o Comandante Supremo Aliado da OTAN (SACEUR), Alexus Grynkewich, confirmou a retirada de 5.000 militares das Forças Armadas dos Estados Unidos do território europeu
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (21) o envio de 5.000 soldados adicionais à Polônia, dias após informar a retirada do mesmo número de militares do Exército americano da Alemanha.
"Na sequência da eleição bem-sucedida do agora presidente da Polônia, Karol Nawrocki, a quem tive o orgulho de apoiar, e dada a nossa relação com ele, tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos enviarão mais 5.000 soldados para a Polônia", afirmou em uma breve mensagem em suas redes sociais, sem dar mais detalhes.
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Nesta mesma terça-feira, o Comandante Supremo Aliado da OTAN (SACEUR), Alexus Grynkewich, confirmou a retirada de 5.000 militares das Forças Armadas dos Estados Unidos do território europeu, especificamente da Alemanha, embora tenha indicado que eles não seriam realocados em outro país da Aliança.