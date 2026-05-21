Qui, 21 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta21/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Trump anuncia o envio de mais 5.000 soldados para a Polônia

Nesta mesma terça-feira, o Comandante Supremo Aliado da OTAN (SACEUR), Alexus Grynkewich, confirmou a retirada de 5.000 militares das Forças Armadas dos Estados Unidos do território europeu

Reportar Erro
Sistema de defesa aéreo Patriot, de fabricação americana, durante exercício militar na Polônia Sistema de defesa aéreo Patriot, de fabricação americana, durante exercício militar na Polônia  - Foto: Janek Skarzynski /AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (21) o envio de 5.000 soldados adicionais à Polônia, dias após informar a retirada do mesmo número de militares do Exército americano da Alemanha.

"Na sequência da eleição bem-sucedida do agora presidente da Polônia, Karol Nawrocki, a quem tive o orgulho de apoiar, e dada a nossa relação com ele, tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos enviarão mais 5.000 soldados para a Polônia", afirmou em uma breve mensagem em suas redes sociais, sem dar mais detalhes.

Leia também

• Dibu Martínez revela ter jogado a final da Europa League com o dedo quebrado

• Bolsas da Europa sobem com petróleo em queda apesar de incertezas entre EUA e Irã

• Emiliano Martinez revela ter quebrado o dedo antes de final da Europa League

Nesta mesma terça-feira, o Comandante Supremo Aliado da OTAN (SACEUR), Alexus Grynkewich, confirmou a retirada de 5.000 militares das Forças Armadas dos Estados Unidos do território europeu, especificamente da Alemanha, embora tenha indicado que eles não seriam realocados em outro país da Aliança.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter