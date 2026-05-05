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Guerra

Trump anuncia pausa da Operação Liberdade e cita avanços nas negociações com o Irã

De acordo com Trump, a decisão atende a um pedido do Paquistão e de outros países

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A nova investida de Trump contra Merz ocorre um dia após o mandatário americano ter mantido uma conversa por telefone com Vladimir Putin, presidente da Rússia.A nova investida de Trump contra Merz ocorre um dia após o mandatário americano ter mantido uma conversa por telefone com Vladimir Putin, presidente da Rússia. - Foto: AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (5) que decidiu pausar a "Operação Liberdade", apenas um dia após anunciar o início da iniciativa. A ação militar previa a escolta de navios comerciais para a saída do Estreito de Ormuz.

De acordo com Trump, a decisão atende a um pedido do Paquistão e de outros países e foi tomada após "grande progresso" nas conversas com representantes do Irã, com vistas a um acordo "completo e definitivo".

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"Concordamos mutuamente que, embora o bloqueio permaneça em pleno vigor e efeito, o Projeto Liberdade será pausado por um curto período de tempo para ver se o acordo pode ser finalizado e assinado", disse Trump em declaração na Truth Social.
 

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