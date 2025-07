Trump anuncia plano de inteligência artificial para tornar EUA líder mundial na tecnologia

A- A+

O governo Trump anunciou nesta quarta-feira seu plano de ação para inteligência artificial (IA), um pacote de iniciativas e recomendações de políticas que tem como objetivo consolidar os Estados Unidos como líder global na tecnologia.

O plano é baseado em três pilares: acelerar a inovação, desenvolver a infraestrutura de IA nos Estados Unidos e tornar o hardware e o software americanos a plataforma “padrão” para inovações em IA ao redor do mundo.

O pacote também reduz a regulamentação sobre a IA, alinhando-se com os desejos das empresas do Vale do Silício. No documento de 28 páginas, publicado no site da Casa Branca, o governo fala em "remover a burocracia excessiva" que cerca a tecnologia.

O plano prevê, por exemplo, que os modelos de linguagem grande adquiridos pelo governo federal sejam “objetivos e livres de viés ideológico imposto de cima para baixo”.

O pacote será anunciado oficialmente durante um evento em Washington, na noite de hoje, chamado “Winning the AI Race” (Vencendo a Corrida da IA), organizado pelo podcast “All-in Podcast” — um programa sobre negócios e política.

Veja também