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INTERNACIONAL Trump anuncia possível reunião com Putin e Xi na China "Bem, vou para a China", disse Trump, "e uma das reuniões, acredito, será com o presidente Putin e o presidente Xi, e isso será interessante"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo (8) que pode se reunir com os presidentes da Rússia e da China na próxima semana para abordar o fim da guerra no Irã.

Trump disse a repórteres que espera ter uma reunião com Xi Jinping, da China, e Vladimir Putin, da Rússia, durante o encontro de cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na cidade de Shenzhen, na China, que acontecerá em 18 e 19 de novembro.

"Bem, vou para a China", disse Trump, "e uma das reuniões, acredito, será com o presidente Putin e o presidente Xi, e isso será interessante".

"Vamos falar sobre muitas coisas, incluindo a desnuclearização, mas falaremos sobre muitas coisas. Estamos tentando acabar com a guerra no Irã", acrescentou.

Em 21 de outubro, o Kremlin afirmou que a reunião trilateral, a primeira do tipo, estava "sendo preparada".

A declaração aconteceu após a publicação de uma reportagem do The Wall Street Journal segundo a qual Putin queria que as conversas servissem para negociar um acordo de paz na Ucrânia favorável a Moscou.

Trump recebeu duras críticas por sua afinidade com líderes autoritários como os da China e da Rússia. A disposição de Trump em se reunir com Putin é mais uma demonstração de como o presidente dos Estados Unidos tem trabalhado para acabar com o isolamento internacional da Rússia, que iniciou sua ofensiva na Ucrânia em 2022.

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