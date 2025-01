A- A+

Estados Unidos Trump anuncia que emitirá um decreto na segunda-feira para adiar a proibição do TikTok Suspensão impacta 170 milhões de usuários americanos de uma das redes sociais mais populares do mundo

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump anunciou que emitirá um decreto na segunda-feira (20), logo após tomar posse em Washington, para adiar a proibição do TikTok no país, informou a agência AFP.

O TikTok tornou seu aplicativo inacessível nos Estados Unidos no fim da noite de sábado, pouco antes do fim do prazo que tinha para encontrar um comprador de sua operação nos EUA. Com início da proibição determinada pela lei assinada no governo Biden neste domingo, Apple e Google já removeram o app de suas lojas de aplicativos nos EUA.

A empresa, que perdeu uma apelação à Suprema Corte do país contra uma lei sancionada no ano passado por Joe Biden para banir o aplicativo sem transferência do controle chinês, apelou ao presidente para que ele dê mais prazo para a empresa encontrar uma saída. Biden afirmou que deixará o assunto para seu sucessor, Donald Trump, que toma posse na segunda-feira, em Washington.

O presidente eleito dos EUA, que iniciou a ofensiva do governo americano contra redes sociais chinesas em seu primeiro mandato, já havia indicado que pretende dar mais prazo à empresa para encontrar uma saída. Mas ele só pode agir após a posse na segunda.

"Uma lei que proíbe o TikTok nos Estados Unidos foi aplicada. Isso significa que você não pode mais usar o TikTok neste momento", alerta uma mensagem exibida aos usuários americanos quando eles tentam acessar a popular plataforma de vídeos curtos.

A lei que determina o banimento do TikTok nos Estados Unidos, caso a chinesa ByteDance não venda o aplicativo, entrou em vigor hoje, após a Suprema Corte decidir pela manutenção da legislaçã o, recusando recurso da empresa.

O aplicativo vai sumir nos EUA?

De acordo com especialistas, a legislação americana prevê a remoção do TikTok das lojas de aplicativo e impede que Google e Apple disponibilizem a plataforma em suas lojas de apps e sistemas operacionais, numa suspensão gradual. Mas o TikTok resolveu ir além, e desligou seu aplicativo nos EUA pouco antes do estouro do prazo.

Por que o TikTok pode ser banido?

O bloqueio do TikTok vem de um atrito entre as autoridades dos Estados Unidos e diversas plataformas chinesas desde 2020.

Diante desse cenário, em 2024, uma lei foi aprovada no país, que, entre diversas pautas ligadas à política internacional, prevê a obrigação de a ByteDance vender o TikTok em até nove meses, com a possibilidade de prorrogar o prazo por mais 90 dias. Caso contrário, o aplicativo seria bloqueado nos Estados Unidos.

A venda ainda é possível?

Mesmo com a entrada em vigor da proibição, a venda do TikTok para um comprador não chinês pode restaurar o acesso dos usuários americanos.

Uma alternativa discutida pelo governo chinês envolve Elon Musk, proprietário da plataforma X, como potencial comprador do TikTok, de acordo com fontes citadas pela Bloomberg, mas ByteDance e o bilionário não confirmaram. Musk, próximo de Trump, pode desempenhar um papel relevante no novo governo.

Outra possibilidade é o grupo de defesa da internet Project Liberty, liderado pelo empresário Frank McCourt. Na última sexta-feira, o grupo confirmou ter apresentado uma proposta de compra à ByteDance, segundo a CNBC. À CNN, McCourt afirmou que os banqueiros da ByteDance aguardavam a decisão da Suprema Corte antes de iniciar conversas mais concretas.

Quanto vale o TikTok?

Os ativos do TikTok nos EUA, sem o algoritmo, são avaliados entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões, segundo a CNN. No entanto, o valor pode ser ainda maior, já que o algoritmo do TikTok, considerado a principal fonte de valor da empresa, não está incluído na estimativa.

O grupo de McCourt não divulgou o valor exato de sua oferta, informou a CNN, mas o empresário sugeriu anteriormente que os ativos foram avaliados em cerca de US$ 20 bilhões.

O que aconteceria caso o TikTok seja vendido?

Se o TikTok for vendido para manter seu funcionamento nos EUA, o aplicativo poderá se tornar uma plataforma diferente. De acordo com a CNN, é altamente provável que a China proíba a venda do algoritmo, obrigando o novo proprietário a reconstruir o feed "Para Você". Isso poderia exigir que os usuários fora dos país baixassem um novo aplicativo para acessar o conteúdo americano.

Qual seria a alternativa ao TikTok para os americanos?

Diante do bloqueio da rede social, usuários do app nos EUA começaram a buscar alternativas para o TikTok. Entre elas, está o RedNote, um aplicativo chinês que ganhou popularidade entre os americanos nos últimos dias.

A plataforma é similar ao TikTok, mas com mais recursos, incluindo álbuns de fotos e texto. O tema predominante é o estilo de vida, a exemplo dos conteúdos de viagem e moda.

Por enquanto, a rede está disponível em apenas dois idiomas: chinês (tradicional e simplificado) e inglês.

Com AFP e Bloomberg

