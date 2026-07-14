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ESTADOS UNIDOS

Trump anuncia que espelho d'água de Washington será esvaziado para reparos

O espelho d'água de Washington é um dos símbolos da capital, mas vem enfrentando problemas desde sua inauguração em 1922

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Pessoas descansam os pés em um espelho d'água no Memorial da Segunda Guerra Mundial no National Mall em Washington, DCPessoas descansam os pés em um espelho d'água no Memorial da Segunda Guerra Mundial no National Mall em Washington, DC - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O espelho d’água do Lincoln Memorial em Washington será esvaziado novamente para reparos, um mês após sua reinauguração e depois de passar por obras no valor de cerca de 14 milhões de dólares (71 milhões de reais), anunciou o presidente Donald Trump nesta terça-feira (14).

Este é um dos projetos de renovação da capital americana mais querido por Trump, que voltou a acusar "vândalos" de terem danificado o fundo do espelho d’água.

"O Departamento de Parques teve de esvaziar a água para reparar a base impermeável. Em breve será enchido novamente e colocado de volta em operação", afirmou em sua plataforma Truth Social.

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A polícia prendeu vários suspeitos por esses supostos atos de depredação de bens públicos, entre eles um ex-atleta olímpico, David Hearn, que se declarou inocente na semana passada.

O espelho d’água de Washington é um dos símbolos da capital, mas vem enfrentando problemas desde sua inauguração em 1922.

Esse grande reservatório artificial de água, o mais longo do país, sempre sofreu com a presença de algas, devido ao abastecimento de água proveniente do rio Potomac, que banha a capital.

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