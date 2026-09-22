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ASSEMBLEIA GERAL DA ONU Trump anuncia que EUA usará o termo 'superinteligência' para se referir à IA "Soa muito melhor" do que "inteligência artificial" e é "muito mais adequado", declarou Trump em seu discurso

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (22), na Assembleia Geral da ONU, que os Estados Unidos começarão a usar o termo "superinteligência" para se referir à inteligência artificial (IA).

"Soa muito melhor" do que "inteligência artificial" e é "muito mais adequado", declarou Trump em seu discurso.

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