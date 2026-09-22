Ter, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça22/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

Trump anuncia que EUA usará o termo 'superinteligência' para se referir à IA

"Soa muito melhor" do que "inteligência artificial" e é "muito mais adequado", declarou Trump em seu discurso

Reportar Erro
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Angela Weiss/AFP

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (22), na Assembleia Geral da ONU, que os Estados Unidos começarão a usar o termo "superinteligência" para se referir à inteligência artificial (IA).

"Soa muito melhor" do que "inteligência artificial" e é "muito mais adequado", declarou Trump em seu discurso.

Leia também

• Acordo entre Rússia e Ucrânia será alcançado 'rapidamente', diz Trump na ONU

• Trump diz que precisa decidir entre chegar a um acordo com o Irã ou mandá-lo "para o inferno"

• Trump ameaçará usar "poderio militar" para proteger interesses dos EUA na América Latina

Reportar Erro

Veja também

Newsletter