MUNDO Trump anuncia que falará com Putin e Zelensky sobre guerra na Ucrânia na segunda Presidente americano diz que é preciso 'acabar com banho de sangue' e Secretário de Estado dos EUA defende cessar-fogo imediato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que falará com o líder russo, Vladimir Putin, na próxima segunda-feira, para discutir o fim da guerra na Ucrânia, antes de reuniões com o chefe de Estado ucraniano, Volodymir Zelensky, e líderes de países da OTAN.

Horas após o início das negociações por um cessar-fogo: Rússia lança ataques aéreos contra a Ucrânia e deixa mais de 10 mortos

“Os temas da ligação serão: acabar com o 'banho de sangue'”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social no sábado, um dia depois das conversas diretas de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Trump expressou esperança de que “um cessar-fogo seja alcançado e que essa guerra muito violenta, que nunca deveria ter acontecido, termine”.

Também neste sábado, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, enfatizou o apelo de Trump e defendeu "um cessar-fogo imediato na Ucrânia".

Horas antes do anúncio de Trump sobre as conversas, a Rússia bombardeou um ônibus no nordeste da Ucrânia, próximo da fronteira entre os países, deixando nove mortos e sete feridos. A ação ocorreu depois das primeiras negociações diretas por um cessar-fogo na guerra em três anos. As regiões de Donetsk, Kharkiv e Kherson também foram atacadas e outras cinco pessoas morreram.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu o ataque deste sábado como "assassinato deliberado de civis", acrescentando que "os russos dificilmente não perceberam que tipo de veículo estavam atingindo". Além disso, lamentou a oportunidade perdida nas negociações de paz na Turquia, dizendo que "a Ucrânia há muito propõe isso: um cessar-fogo total e incondicional para salvar vidas".

Reunidos em Istambul para as primeiras negociações diretas desde março de 2022, russos e ucranianos concordaram com uma troca significativa de prisioneiros, mas não chegaram a um acordo de cessar-fogo.

Mas apenas se ambos os lados chegarem a um acordo: Kremlin diz que reunião entre Putin e Zelensky 'ainda é possível'

Fontes do governo russo afirmaram à agência Reuters que seus negociadores exigiram que a Ucrânia retirasse suas tropas de todas as regiões ucranianas reivindicadas por Moscou antes de concordarem com um cessar-fogo.

Zelensky, após a reunião, disse ter discutido o resultado das negociações de Istambul com Trump e os líderes da França, Alemanha, Grã-Bretanha e Polônia. Em uma publicação no X, ele pediu "sanções severas" contra Moscou caso o país rejeite "um cessar-fogo total e incondicional e o fim dos assassinatos".

