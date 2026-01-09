A- A+

EUA X VENEZUELA Trump anuncia que receberá María Corina Machado "na semana que vem" Fanhadora do Novel da Paz deve viajar a Washington em breve

O presidente americano Donald Trump informou na quinta-feira (8) que a líder opositora venezuelana e prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, deve viajar a Washington na próxima semana, e declarou estar "ansioso" para se reunir com ela.

"Entendo que ela virá em algum momento na próxima semana. Estou ansioso para cumprimentá-la", disse o presidente americano ao canal Fox News.

Em uma entrevista para essa mesma emissora americana, Corina Machado afirmou que gostaria de entregar o Nobel a Trump por seu empenho em devolver a democracia à Venezuela.

"Ouvi dizer que ela queria fazer isso. Seria uma grande honra", afirmou o mandatário republicano.

No entanto, em Oslo, o Instituto Nobel declarou ser impossível transferir o prêmio.

"Um Prêmio Nobel não pode ser revogado ou transferido para outra pessoa", declarou à AFP o porta-voz do instituto, Erik Aasheim.

"Uma vez anunciado o(os) vencedor(es), a decisão permanece para sempre", acrescentou, detalhando que, entretanto, o laureado tem a liberdade de fazer o que considerar oportuno com o dinheiro do prêmio.

O presidente americano declarou, após a captura de Maduro, que Corina Machado não estava qualificada para governar. "Ela não conta com apoio nem respeito dentro de seu país", disse.

Apesar dos esforços da líder da oposição venezuelana para se mostrar conciliadora, Trump não viu com bons olhos a sua escolha para o Nobel da Paz, um prêmio cobiçado por ele há muito tempo.

"Essa é a posição do comitê (que concede o Prêmio Nobel da Paz). (...) É muito vergonhoso para a Noruega. Tiveram algo a ver ou não. Acho que sim. Dizem que não. Mas quando oito guerras foram encerradas, deveria receber um para cada uma", declarou o mandatário dos EUA na quinta-feira à Fox News.

"As autoridades norueguesas não têm nada a ver com as decisões do Comitê Nobel", assegurou à AFP o secretário de Estado de Relações Exteriores do país europeu, Eivind Vad Petersson.

