Trump anuncia que se reunirá com Zelensky na sexta-feira (27)

O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira (26), que se reunirá com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na manhã de sexta-feira (27).

"Vou me reunir com ele amanhã [sexta] de manhã, por volta das 9h45 [10h45 no horário de Brasília], na Trump Tower", disse o magnata aos jornalistas em Nova York, horas depois de o líder ucraniano se reunir com o presidente dos EUA, Joe Biden, e com a rival de Trump nas eleições de novembro, Kamala Harris.