EUA

Trump anuncia que vai retirar Guarda Nacional de Chicago, Portland e Los Angeles

Na semana passada, a Suprema Corte decidiu que o governo não havia apresentado uma base legal que justificasse a mobilização da Guarda Nacional em Chicago

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Jim Watson/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (31) que vai retirar as tropas da Guarda Nacional de Chicago, Los Angeles e Portland, após uma série de reveses legais relacionados às suas medidas de repressão em cidades administradas por democratas.

O republicano enviou soldados a essas três cidades para o que descreveu como uma ofensiva contra a imigração irregular e o crime durante o primeiro ano de seu segundo mandato.

Os dirigentes locais rejeitaram essas medidas e as classificaram de excesso autoritário, por isso apresentaram uma série de ações na Justiça.

Na semana passada, a Suprema Corte decidiu que o governo não havia apresentado uma base legal que justificasse a mobilização da Guarda Nacional em Chicago, o que apenas é permitido pelo direito americano em circunstâncias excepcionais.

"Estamos retirando a Guarda Nacional de Chicago, Los Angeles e Portland, apesar do fato de que o CRIME foi reduzido amplamente graças à presença destes grandes patriotas nessas cidades e SOMENTE por essa razão", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

O mandatário disse que essas três cidades "teriam desaparecido se não fosse pela intervenção do Governo Federal".

"Voltaremos, talvez de uma forma muito diferente e mais forte, quando a criminalidade começar a disparar novamente. É apenas uma questão de tempo!", acrescentou Trump.

