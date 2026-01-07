Qua, 07 de Janeiro

Estados Unidos

Trump anuncia que Venezuela comprará apenas produtos feitos nos EUA com dinheiro do petróleo

A declaração foi feita na rede social Trurh Social

O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Allison Robbert / AFP

A Venezuela comprará apenas produtos manufaturados nos Estados Unidos com o dinheiro obtido com o petróleo vendido sob supervisão de Washington, anunciou nesta quarta-feira (7) o presidente Donald Trump.

"Acabo de ser informado de que a Venezuela vai comprar ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receber de nosso novo acordo petrolífero", publicou Trump em sua rede Truth Social.

"Essas compras incluirão, entre outras coisas, produtos agrícolas americanos e medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos Estados Unidos para melhorar a rede elétrica e as instalações energéticas da Venezuela", afirmou.

