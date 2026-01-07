Estados Unidos
Trump anuncia que Venezuela comprará apenas produtos feitos nos EUA com dinheiro do petróleo
A declaração foi feita na rede social Trurh Social
A Venezuela comprará apenas produtos manufaturados nos Estados Unidos com o dinheiro obtido com o petróleo vendido sob supervisão de Washington, anunciou nesta quarta-feira (7) o presidente Donald Trump.
Leia também
• Delcy troca chefe de segurança e ministro da economia após Trump anunciar acordo por petróleo
• Viraliza artigo de novo técnico do Chelsea sobre Trump: 'Falta de consideração para com os negros'
• Trump avalia "ativamente" a compra da Groenlândia
"Acabo de ser informado de que a Venezuela vai comprar ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receber de nosso novo acordo petrolífero", publicou Trump em sua rede Truth Social.
"Essas compras incluirão, entre outras coisas, produtos agrícolas americanos e medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos Estados Unidos para melhorar a rede elétrica e as instalações energéticas da Venezuela", afirmou.