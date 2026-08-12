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EUA Trump anuncia saída de sua porta-voz principal Karoline Leavitt deixará o cargo "no fim do mês" para se dedicar à família

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (12) que a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, deixará o cargo “no fim do mês” para se dedicar à família.

Leavitt, que acaba de ter seu segundo filho, afirmou nas redes sociais que a decisão foi “agridoce” e declarou sentir-se “incrivelmente grata” ao presidente.

“Nossa maravilhosa secretária de imprensa da Casa Branca e uma das minhas colaboradoras mais confiáveis, Karoline Leavitt, deixará sua carga no fim do mês para poder passar mais tempo com seus lindos filhos pequenos e sua família”, escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

O presidente acrescentou que Leavitt atuará como um de seus "principais assessores externos e uma voz influente dentro do Partido Republicano".

Em maio, Leavitt anunciou o nascimento de sua filha, Viviana, poucos dias depois de adiar sua licença-maternidade após uma suposta tentativa de assassinato contra Trump durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em abril.

Aos 28 anos, Leavitt tornou-se uma pessoa mais jovem a exercer o cargo de porta-voz de um presidente dos Estados Unidos, uma função de grande exposição pública.

No posto, ela liderou uma estratégia de comunicação agressiva, marcada por ataques à imprensa tradicional e pela ampliação do espaço dado a influenciadores e criadores de conteúdo alinhados à ideologia MAGA (Make America Great Again), movimento político conectado a Donald Trump.

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