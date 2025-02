A- A+

TROCA Trump anuncia substituição de chefe do exército dos EUA O oficial de mais alta patente nas forças armadas do país será Dan Caine

O presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira, 21, a substituição do chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, o oficial de mais alta patente nas forças armadas do país. O general Charles Brown, que foi nomeado pelo ex-presidente democrata Joe Biden em 2023 e se tornou o segundo general negro nesta posição-chave no Pentágono, será substituído por Dan Caine, indicou o presidente em sua rede Truth Social.

"É uma honra anunciar que estou indicando o tenente-general da Força Aérea Dan 'Razin' Caine para ser o próximo chefe do Estado-Maior Conjunto, detalhou o líder republicano. "Caine é um piloto de excelência, especialista em segurança nacional, empresário de sucesso e um 'combatente de guerra' com importante experiência interagencial e em operações especiais", escreveu Trump.

A biografia de Caine no site da Força Aérea americana diz que ele serviu em postos como o de diretor associado para assuntos militares na Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês), bem como em várias funciones operacionais, incluindo manobras de combate como piloto de um F-16.

Trump agradeceu a Brown em sua mensagem por "seus mais de 40 anos de serviço" ao país. O futuro do militar havia sido questionado durante a audiência de confirmação do Comitê de Serviços Armados do Senado para Pete Hegseth no mês passado. Questionado se ele demitiria Brown, Hegseth respondeu sem rodeios: "Cada oficial sênior será avaliado com base na meritocracia, padrões, letalidade e comprometimento com ordens legais que receberão."

O papel do presidente do chefe do Estado-maior foi estabelecido em 1949 como um conselheiro do presidente e do secretário de defesa, como uma forma de filtrar todas as visões dos chefes de serviço e fornecer mais prontamente essas informações à Casa Branca sem que o presidente tenha que entrar em contato com cada ramo militar individual, de acordo com um briefing do Atlantic Council escrito pelo major-general aposentado Arnold Punaro. O papel não tem autoridade de comando real.

Hegseth, em uma declaração elogiando Caine e Brown, anunciou a demissão de mais dois oficiais superiores: a chefe de operações navais, almirante Lisa Franchetti, e o vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Jim Slife. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

Veja também