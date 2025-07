Trump anuncia tarifa de 35% ao Canadá a partir de 1º de agosto

A- A+

O Canadá terá uma tarifa de 35% sobre suas exportações aos Estados Unidos a partir de 1º de agosto, anunciou nesta quinta-feira (10) o presidente americano Donald Trump, em carta endereçada ao primeiro-ministro canadense Mark Carney.

Esta é a última das mais de 20 notificações tarifárias enviadas desde a segunda-feira aos parceiros comerciais dos Estados Unidos pelo magnata republicano, que reacendeu sua guerra comercial contra dezenas de economias.

"Em vez de colaborar com os Estados Unidos, o Canadá tomou represálias com suas próprias tarifas. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Canadá uma taxa de 35% sobre os produtos canadenses enviados aos Estados Unidos, à parte de todas as tarifas setoriais", disse Trump na carta, publicada em sua plataforma Truth Social.

Ottawa e Washington negociam com o objetivo de alcançar um acordo comercial antes de 21 de julho, mas esta última ameaça pode colocar esse prazo em risco.

Canadá e México buscam formas de satisfazer Trump para que o acordo de livre-comércio que une os três países norte-americanos, conhecido como T-MEC, possa voltar aos trilhos.

Esse acordo substituiu, em julho de 2020, o pacto anterior conhecido como Nafta, depois que o republicano conseguiu impor uma renegociação durante o seu primeiro mandato (2017-2021).

Estava prevista uma revisão do acordo em julho de 2026, mas Trump acelerou o processo ao lançar sua guerra comercial em seu retorno à Casa Branca em janeiro.

Os produtos canadenses e mexicanos foram inicialmente afetados por sobretaxas americanas de 25%, com uma tarifa mais baixa para a energia produzida no Canadá.

Trump criticou seus dois vizinhos sob a alegação de que não faziam o suficiente contra a imigração irregular e o fluxo através das fronteiras de drogas ilícitas, entre elas o opioide fentanil.

Mas, por fim, anunciou isenções para os produtos que entram nos Estados Unidos em virtude do T-MEC, que abrange uma ampla gama de bens.

O envio da carta de Trump nesta quinta-feira aconteceu mesmo com a melhora das relações entre Trump e Carney.

O líder canadense visitou a Casa Branca em 6 de maio e manteve uma reunião cordial com o presidente americano no Salão Oval.

Ambos se encontraram novamente na cúpula do G7 realizada no mês passado no Canadá, onde os líderes pressionaram Trump para que voltasse atrás em sua investida comercial.

