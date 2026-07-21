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Trump anuncia tarifas de 100% para medicamentos genéricos em 2028
Segundo Trump, a medida busca trazer de volta a produção farmacêutica para o país
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (21) que os medicamentos genéricos importados estarão sujeitos a tarifas de 100% a partir de agosto de 2028.
Segundo Trump, a medida busca trazer de volta a produção farmacêutica para o país.
"A partir de 1º de agosto de 2026, todos os medicamentos genéricos importados para os Estados Unidos continuarão se beneficiando de tarifas de 0% por um período de dois anos, após o qual as tarifas aumentarão para 100% por um ano", escreveu em sua rede Truth Social.
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Depois do prazo do primeiro ano, as tarifas aumentarão para "200%",