A- A+

Estados Unidos Trump anuncia tarifas de até 100% para drones importados A maior parte das novas tarifas deve entrar em vigor em 3 de setembro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (13) tarifas de até 100% sobre as importações de drones e de seus componentes, uma indústria dominada pela China.

Trump justificou a medida citando razões de segurança nacional, segundo um comunicado da Casa Branca.

Uma tarifa de 100% será aplicada a sistemas de aeronaves não tripuladas com peso de decolagem superior a 25 kg, aos equipados com câmeras térmicas, a estações de acoplamento para drones e a outros componentes. Além disso, está prevista uma tarifa de 25% para drones menores.

De acordo com o presidente, o objetivo é “estimular a produção” de drones nos Estados Unidos e “reduzir a dependência” de fornecedores estrangeiros. A empresa chinesa DJI, fundada em 2006, conquistou mais de dois terços do mercado mundial de drones nos últimos anos, segundo estudos.

A maior parte das novas tarifas deve entrar em vigor em 3 de setembro.

Veja também