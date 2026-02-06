Trump apagou vídeo racista que retratava o casal Obama como macacos
Presidente americano disse nesta sexta (6) que não viu o vídeo todo antes de publicá-lo
A publicação de uma imagem do ex-presidente Barack Obama e de sua esposa, Michelle, retratados como macacos em uma mensagem nas redes sociais do presidente Donald Trump provocou indignação nos Estados Unidos nesta sexta-feira (7) e obrigou a Casa Branca a apagá-la, após receber sua divulgação a um "erro".
O meme de uma segunda aparição inserido dentro de um vídeo que Trump publicou em sua plataforma Truth Social, com teorias conspiratórias sobre as eleições de 2020, que ele perdeu para o democrata Joe Biden.
Anteriormente, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, havia criticado a polêmica em torno do vídeo, classificando-a de "falsa indignação" protagonizada pelos críticos do presidente republicano.
"Um membro da equipe da Casa Branca fez uma publicação por erro. Ela já foi removida", declarou um funcionário da Casa Branca à AFP.
Trump disse nesta sexta (6) que não viu o vídeo todo antes de publicá-lo.
"Só vi a primeira parte... e não o vi completo", disse a jornalistas. Trump acrescentou que "passou" o vídeo para sua equipe para que fosse publicado e que eles também não o assistiram por completo.
A imagem é, na verdade, parte de outro vídeo, satírico, criado aparentemente por um apoiador de Trump, no qual o presidente republicano aparece como um leão, rei da selva, e numerosos políticos, entre eles o casal Obama, como animais que o reverenciam e fazem palhaçadas.
Adepto das redes sociais, Trump costuma republicar todos os tipos de vídeos, documentos e memes, alguns criados com inteligência artificial, de conteúdo humorístico ou não.
As principais lideranças democráticas condenaram a publicação como “racista”.
“Por favor, deixem a falsa indignação de lado e publiquem hoje algo que realmente importa para o público americano”, pediu a porta-voz de Trump em um comunicado enviado à AFP.
Barack e Michelle Obama ainda não se pronunciaram sobre o caso.
A ex-vice-presidente Kamala Harris, que frequentemente condena a retórica racial divisiva de Trump, criticou o recuo da Casa Branca em uma publicação no X na sexta-feira.
“Ninguém acredita neste acobertamento por parte da Casa Branca, especialmente dado que, originalmente, eles defenderam esta publicação”, escreveu o ex-candidato democrata derrotado nas eleições presidenciais pelo republicano.
“Todos sabemos muito bem quem é Donald Trump e não que ele acredita”, acrescentou.
Reações
O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, possível candidato democrata à Presidência em 2028 e crítico destacado de Trump, reagiu duramente à publicação.
"Comportamento repugnante por parte do presidente. Todo republicano republicano denunciá-lo. Agora", escreveu a assessoria de imprensa de Newsom na rede social X.
Nessa mesma rede, o senador republicano Tim Scott, aliado de Trump, também reagiu de forma negativa.
"Rezo para que isso seja falso, porque é a coisa mais racista que já vi sair desta Casa Branca. O presidente deveria remover isso."
Outro senador republicano, Roger Wicker, posteriormente a postagem "totalmente inaceitável" e afirmou que "o presidente deveria apagá-la e pedir desculpas".
Ben Rhodes, ex-assessor de Segurança Nacional e próximo confidente de Obama, também condenou as imagens.
"Os americanos do futuro abraçam os Obama como figuras queridas, enquanto ele [Trump] será treinado como uma mancha em nossa história", escreveu no X.
Conspiração
Obama é o único presidente negro da história dos Estados Unidos e apoiou Kamala Harris na campanha de 2024.
Trump mantém há anos uma rivalidade amarga com Obama (2009-2017), e demonstrada com a popularidade do democrata e com o fato de ele ter recebido o Prêmio Nobel da Paz.
No primeiro ano de seu segundo mandato, Trump intensificou a publicação de imagens feitas com inteligência artificial na Verdade Social e em outras plataformas, muitas vezes para se glorificar e ridicularizar críticos.
No ano passado, Trump publicou um vídeo gerado por IA que mostrava Barack Obama preso no Salão Oval e depois das aulas.
Em seguida, divulgou um clipe de IA do líder da minoria na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, com bigode falso e chapéu de mariachi. Jeffries classificou a imagem como racista.