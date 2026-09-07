Trump aparece com cabelo mais escuro e internet opina sobre novo visual

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, virou assunto nas redes sociais no fim de semana depois de ser flagrado com um tom de cabelo diferente do habitual. Ao desembarcar do Air Force One em Morristown, Nova Jersey, na sexta-feira, 4, o republicano surgiu com os fios em uma tonalidade escura, quase castanha. Uma mudança grande para quem é reconhecido justamente pelos cabelos loiros.



O destino da viagem era o Trump National Golf Club Bedminster, onde o presidente costuma passar os fins de semana.



Mas foram as fotos do desembarque que dominaram a conversa online, com usuários comparando-o ao personagem James Bond interpretado por Pierce Brosnan e brincando que "o castanho virou o novo loiro".

Além de republicações das fotos compartilhadas com opiniões sobre o novo visual, diversas pessoas criaram memes, vídeo de IA com ele escolhendo a tonalidade de cabelo no supermercado e até especulações sobre a mudança ser permanente ou não.



No dia seguinte, porém, o influenciador Michael Solakiewicz publicou uma foto do presidente no campo de golfe usando um boné vermelho e mostrando parte do cabelo - que parecia ter voltado ao loiro original. As crenças de que o presidente usa perucas voltou a ter ainda mais peso com isso.



O episódio não é o primeiro a colocar o cabelo do presidente em evidência. Em 2019, ele gerou alvoroço semelhante ao aparecer com o topete penteado de forma diferente durante uma visita a uma igreja no estado de Virgínia, EUA.



Já em 2016, durante a campanha eleitoral, Trump permitiu que o apresentador Jimmy Fallon bagunçasse seus fios ao vivo no Tonight Show, numa tentativa de provar que não usava peruca, rumor que o acompanha há anos e que ele próprio já negou publicamente mais de uma vez.



Até o momento, a Casa Branca não se pronunciou sobre o novo visual.

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