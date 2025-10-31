A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump apela a republicanos que acabem com regra de votação para encerrar shutdown Em meio ao 31º dia de shutdown, presidente pede que republicanos adotem "opção nuclear" e critica democratas por impasse em torno de propostas de saúde

O presidente dos EUA, Donald Trump, apelou a republicanos no Senado que acabem com o chamado "filibuster", uma antiga regra que exige 60 votos para a aprovação da maioria das propostas legislativas, com o intuito de encerrar a paralisação do governo (ou shutdown) - que nesta sexta-feira, 31, entrou em seu 31º dia - sem o apoio dos democratas.

"Chegou a hora de os republicanos jogarem seu 'TRUNFO' e optarem pelo que é chamado de Opção Nuclear - acabar com o Filibuster, e se livrar dele, AGORA!," escreveu o presidente na Truth Social, usando a expressão "Trump card" para se referir a trunfo.

Trump voltou a criticar as exigências dos democratas na área da saúde, que estão no centro do impasse atual, e disse que o partido oposicionista acabaria com o filibuster se reconquistasse o controle do Senado.

"Se fizéssemos o que deveríamos estar fazendo, acabaríamos IMEDIATAMENTE com esse 'SHUTDOWN' ridículo, que está destruindo o país", afirmou Trump em sua rede social.

O financiamento do governo americano expirou em 1º de outubro, depois que um projeto de lei de gastos provisório aprovado pela Câmara, que é liderada pelos republicanos, obter cinco votos a menos que os 60 necessários no Senado.



Veja também