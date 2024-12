Trump apoia candidatura de Mike Johnson para presidência da Câmara dos Representantes

A- A+

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, para outro mandato, trabalhando para conter os rumores de alguns republicanos de que o partido deveria procurar um líder alternativo devido às reclamações sobre gastos.

"O presidente da Câmara Mike Johnson é um homem bom, trabalhador e religioso. Ele fará a coisa certa e continuaremos a VENCER", disse Trump no Truth Social. "Mike tem meu endosso completo e total." Trump, que está embarcando em uma ambiciosa agenda de política fiscal e fronteiriça no seu segundo mandato, também sublinhou o valor de manter o foco. "Somos o Partido do SENSO COMUM", disse ele.

Johnson concorre à reeleição como presidente da Câmara em 3 de janeiro, quando o novo Congresso começar. O endosso de Trump melhora significativamente as perspectivas incertas de Johnson, depois de um acordo de gastos bipartidário negociado pelo presidente da Câmara no início deste mês ter sido atacado por Elon Musk, aliado de Trump, e depois rejeitado por Trump e pelos republicanos da Câmara.

Johnson não conseguiu aprovar uma versão simplificada do acordo original que também incluía um aumento no limite de endividamento do país - uma condição especificamente exigida por Trump - já que várias dezenas de republicanos da Câmara votaram não.

Johnson tem muito pouca margem de erro. Um candidato a presidente da Câmara precisa obter o apoio da maioria de todos os membros eleitos da Câmara que estão presentes e votando.

É esperado que os republicanos detenham uma estreita maioria de 219-215, e não se espera que Johnson obtenha quaisquer votos democratas. Johnson agradeceu a Trump em X. "Juntos, cumpriremos rapidamente sua agenda American First", disse Johnson.

Pelo menos um membro republicano da Câmara - o deputado Thomas Massie - prometeu opor-se a Johnson, e vários outros disseram que estão indecisos. Apenas mais uma deserção, além de Massie, poderia custar a Johnson o cargo de porta-voz.

O que torna a questão particularmente urgente para Trump é o fato de que a Câmara não pode empossar novos membros ou conduzir qualquer negociação até que um presidente seja eleito - incluindo a certificação da vitória de Trump no colégio eleitoral em 6 de janeiro.

