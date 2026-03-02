Seg, 02 de Março

segunda02/03/2026
GUERRA

Trump aponta quatro objetivos da guerra contra o Irã

Justificando a operação militar lançada no sábado (28), assegurou que havia aproveitado a "última e melhor chance" para atacar

Esta captura de tela de um vídeo de oito minutos postado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em sua conta no X mostra Donald Trump fazendo uma declaração sobre os ataques dos Estados Unidos ao Irã, em 28 de fevereiro de 2026.Esta captura de tela de um vídeo de oito minutos postado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em sua conta no X mostra Donald Trump fazendo uma declaração sobre os ataques dos Estados Unidos ao Irã, em 28 de fevereiro de 2026. - Foto: Reprodução/X @REALDONALDTRUMP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou, nesta segunda-feira (2), pela primeira vez, uma lista precisa de quatro objetivos para a guerra no Irã, em uma declaração feita na Casa Branca.

Para justificar a operação militar lançada no sábado, 28, assegurou que havia aproveitado a “última e melhor chance” para atacar.

“Em primeiro lugar, estamos destruindo as capacidades de mísseis balísticos do Irã”, declarou Trump, que falou sobre o conflito antes de uma cerimônia de entrega de condecorações.

“Em segundo lugar, estamos aniquilando sua Marinha”, acrescentou. “Em terceiro lugar, estamos garantindo que o principal patrocinador mundial do terrorismo nunca possa ter uma arma nuclear”, continuou.

“Por fim, estamos garantindo que o regime iraniano não possa continuar armando, financiando e dirigindo exércitos terroristas fora de suas fronteiras”, concluiu Trump, em referência aos grupos armados vinculados a Teerã no Oriente Médio, como o Hezbollah libanês ou o Hamas palestino.

