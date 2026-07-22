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Internacional Trump aprova acordo nuclear que pode permitir à Arábia Saudita enriquecer urânio Pacto deve ter duração de 30 anos e envolve empresas americanas no desenvolvimento do programa nuclear saudita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou um acordo com a Arábia Saudita que pode fornecer ao reino capacidade de enriquecimento de urânio para seu programa nuclear civil, segundo duas pessoas a par do assunto. As fontes disseram que a expectativa é que o acordo seja divulgado já na quarta-feira, 22.

O pacto deve ter duração de 30 anos e envolve empresas americanas no desenvolvimento do programa nuclear saudita. O acordo pode permitir a construção de uma instalação de enriquecimento de urânio na Arábia Saudita, após a realização de um estudo conjunto entre os dois países.

O acordo, no entanto, pode sofrer resistências no Congresso americano. Parlamentares temem que ajudar os sauditas a concretizar o antigo desejo de enriquecer urânio possa desencadear novas rodadas de proliferação nuclear.

Tanto Trump quanto o ex-presidente Joe Biden tentaram firmar um acordo nuclear com o reino saudita para compartilhar tecnologia americana. Contudo, especialistas em não proliferação alertam que centrífugas em operação na Arábia Saudita poderiam abrir caminho para um possível programa de armamentos - algo que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman já sugeriu que poderia buscar caso Teerã obtivesse uma bomba atômica.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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