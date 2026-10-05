Internacional
Trump aprova execução, por pelotão de fuzilamento, de autor de massacre em base militar em 2009
Nidal Hasan assassinou 13 pessoas em uma base militar no Texas, informou o Pentágono nesta segunda-feira (5)
O presidente Donald Trump aprovou a execução por pelotão de fuzilamento de Nidal Hasan, um psiquiatra do Exército dos Estados Unidos que, em 2009, assassinou 13 pessoas em uma base militar no Texas, informou o Pentágono nesta segunda-feira (5).
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O secretário de Defesa Pete Hegseth “recomendou — e o presidente Donald J. Trump aprovou — a pena de morte por pelotão de fuzilamento do Exército dos Estados Unidos para o terrorista condenado Nidal Malik Hasan”, declarou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em uma publicação no X.