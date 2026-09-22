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ACORDO

Trump assina acordo trilateral de defesa com Dinamarca e Groenlândia

EUA firmam acordo trilateral para construir duas bases militares na Groenlândia durante Assembleia Geral da ONU

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O presidente dos EUA, Donald Trump, com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, durante a assinatura do acordoO presidente dos EUA, Donald Trump, com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, durante a assinatura do acordo - Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira (22), um acordo trilateral de defesa com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen.

Segundo Trump, o governo dos EUA começará um processo de desenvolvimento de uma forte presença militar na ilha do Ártico e construirá duas grandes bases militares. "Hoje estamos assinando um acordo que pode durar para sempre", disse Frederiksen.

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A assinatura ocorreu à margem da Assembleia Geral da ONU, dias após Trump anunciar o acordo para reforçar a presença militar norte-americana na ilha dinamarquesa. Os governos não forneceram mais detalhes sobre o conteúdo do acordo. Por meses, o republicano expressou desejo de que a Groenlândia se tornasse parte dos EUA.

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