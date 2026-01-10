Sáb, 10 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado10/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
petróleo

Trump assina decreto para proteger lucros do petróleo da Venezuela retidos pelos EUA

Presidente busca "promover os objetivos da política externa americana", de acordo com a Casa Branca

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Mandel NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto para colocar sob proteção especial os ativos venezuelanos, incluindo receitas petrolíferas, mantidos nos Estados Unidos para que não possam ser embargados.

Com o decreto assinado na sexta-feira, Trump busca "promover os objetivos da política externa americana", afirmou a Casa Branca em um comunicado que acompanha o decreto.

Leia também

• Groenlândia responde a Trump: "Não queremos ser americanos"

• Trump afirma que Irã está "em apuros" e reitera ameaças

Reportar Erro

Veja também

Newsletter