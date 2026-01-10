A- A+

petróleo Trump assina decreto para proteger lucros do petróleo da Venezuela retidos pelos EUA Presidente busca "promover os objetivos da política externa americana", de acordo com a Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto para colocar sob proteção especial os ativos venezuelanos, incluindo receitas petrolíferas, mantidos nos Estados Unidos para que não possam ser embargados.

Com o decreto assinado na sexta-feira, Trump busca "promover os objetivos da política externa americana", afirmou a Casa Branca em um comunicado que acompanha o decreto.

